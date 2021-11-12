İhlas Haber Ajansı

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Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Kaza anı kameralar tarafından görüntülendi.


Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam yolun karşısına geçmek istediği esnada, virajı dönen otomobilin çarpması sonucu yere yığıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansırken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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