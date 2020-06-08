İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü böyle uçtu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havalanıp metrelerce sürüklendi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havalanıp metrelerce sürüklendi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, bugün saat 13.40 sıralarında Yalıntaş Kavşağı'nda meydana geldi. 16 ACJ 448 plakalı motosiklet sürücüsü Erdem P. Yalıntaş merkezden gelerek Sanayi Caddesi'ne doğru dönmek istedi. Dönüş sırasında Yalıntaş istikametine doğru hareket halindeki Ali Rıza U. Tarafından kullanılan 16 ECR 73 plakalı araçla çarpıştı.


Kaza sonrasında motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklet sürücüsü de önce araca sonrasında ise aracın ön camına çarparak yere düştü.


İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdem P. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.