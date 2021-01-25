İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarparak kaçtığı yaralı köpek jandarma tarafından kurtarıldı

Bursa’da ormanlık alanda aracın çarpması sonucu ayakları kırılan köpek baygın halde jandarma ekipleri tarafından bulunarak tedavi altına alındı.

Bursa'da ormanlık alanda aracın çarpması sonucu ayakları kırılan köpek baygın halde jandarma ekipleri tarafından bulunarak tedavi altına alındı. Kaçan araç ise, olay yerine düşen plaka ve tampon sayesinde tespit edildi.


Olay, geçtiğimiz gün Kestel'in Çataltepe Mahallesi BESOB Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yaralı halde köpeğin yattığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti. Ekipler, olay yerine geldiklerinde ayakları kırılmış vaziyette yatan köpeği, Kestel Belediyesi ekipleri vasıtasıyla Yıldırım Hayvan Bakım Barınağına göndererek tedavisinin yapılmasını sağladı.


Ardından çevrede araştırma yapan ekipler, olay yerinde bulduğu plaka ve kırık tampon parçalarından köpeğe çarpıp kaçan aracın sürücüsünün A.R.Ö (23) olduğunu tespit ederek, olayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.