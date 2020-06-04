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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Bursa’nın İnegöl İlçesine geri manevra yapan otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesine geri manevra yapan otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.


Kaza, Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil geri manevra yaptığı sırada site bahçesinde oynayan Eray Y.'ye (7) çarptı. Yaralanan çocuk olay yerine gelen 112 ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki çocuğun babası biran olsun başından ayrılmayarak ağlayan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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