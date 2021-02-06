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Otomobilin çarptığı genç yaralandı... O anlar kamerada

Bursa’nın İnegöl İlçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Suriye uyruklu gencin kazada yaralanması kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Ağaçişleri Sanayi girişinde meydana geldi.


Suriye uyruklu Ahmet El H. idaresindeki elektrikli bisiklet ile Tuncay K. yönetimindeki 16 PJ 995 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havalanan genç yere düştüğü sırada kafasını kaldırıma çarptı. Kanlar içerisinde kalan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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