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Otomobilin çarptığı kadının yaralandığı kaza kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada kadın yaralandı.


Kaza, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi.


Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Burak Salim (27) yönetimindeki 16 KRF 83 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan İsmigül Bilican'a (44) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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