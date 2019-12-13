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Otomobilin çarptığı köpek barınakta ameliyat edildi

Bursa’nın İnegöl İlçesinde bir otomobil çarpması sonucu ayakları kırılan köpek İnegöl Belediyesine ait hayvan barınağında ameliyat edildi.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir otomobil çarpması sonucu ayakları kırılan köpek İnegöl Belediyesine ait hayvan barınağında ameliyat edildi.


Otomobilin çarpması sonucu 2 ayağı kırılan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde yapılan operasyon ile sağlığına kavuşturuldu. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakim ve Tedavi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, otomobilin çarpması sonucu iki ayağı kırılan köpek, Sahipsiz Hayvanlar Bakim ve Tedavi Merkezi ekiplerince tedavisi yapılmak üzere merkeze getirildi. Merkezde tedavisi gerçekleştirilen köpeğin kırıkları tespit edilirken, ameliyat gerekliliği nedeni ile bıçak altın yatırıldı. Yapılan başarılı operasyonun ardından iki ayağı kırılan köpek sağlığına kavuşturuldu. Tedavi sürecinin devam edeceği öğrenilirken, operasyonun ardından yaralı köpek gözetim altında tutulacağı belirtildi.

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