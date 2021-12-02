Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kazada yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Halil İbrahim Şen'e (69), Yalova istikametinden gelip Bursa istikametine doğru gitmekte olan Şafak Temel idaresindeki 16 RCU 98 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Halil İbrahim Şen yola savrularak yaralandı. Yaralı yaşlı adam için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı şahıs ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.