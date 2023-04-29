Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklendi

Bursa'da kural ihlali yaparak ters şeritten ilerleyen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşı metrelerce savurdu. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İnönü Caddesi üzerinde trafiğin durmasını fırsat bilen bir adam koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Tam bu esnada ters şeritten ilerleyen otomobil sürücüsü karşısına çıkan adama çarptı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yürekleri ağza getiren kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.