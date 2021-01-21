İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarpması sonucu yaralandı.


Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Selçuk B. idaresindeki plakalı otomobil Metal Sanayi Kavşağında karşıdan karşıya geçmek isteyen Soner T'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç yarlandı. Yaralı ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.