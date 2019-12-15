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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.


Kaza Mahmudiye Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde meydana geldi. Hakan N. idaresindeki 16 F 0533 plakalı otomobil, sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan F. E.'ye çarptı. Meydana gelen kazada F. E yaralandı. Yaralı kadın, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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