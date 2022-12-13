Otomobilin motosiklete çarptığı an kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 20.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Recai A.(56) yönetimindeki 16 YK 637 plakalı motosiklete, Kalender Caddesi'nden çıkın Şükrü K.(40) yönetimindeki 16 NF 833 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.