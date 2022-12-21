Otomobilin tabelaları devirip, park halindeki araca çarptığı anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tabelaları devirip yol kenarında park halinde olan araca çarparak durabildi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Avarlar köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sadık Aktaş (25) yönetimindeki 16 AHN 780 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Köprülü kavşağın girişinde bulunan yön tabelalarına çarpıp deviren araç, ardından Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde yol kenarında park halinde olan 16 AOR 613 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanında bulunan Ömer Faruk Karabacak (43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin park halindeki araca çarptığı, kazanın ardından otomobildeki yaralıların kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, oturdukları görüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.