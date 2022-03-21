İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin tamponuna çakal saplandı

Bursa’da hızla ilerleyen otomobilin tamponuna çakal saplandı.

Bursa'da hızla ilerleyen otomobilin tamponuna çakal saplandı. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan çakal, kayıplara karıştı.


Olay, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü yönetimindeki otomobil, yoldan geçen çakala çarptı. Sürücü, sesi duyar duymaz aracını yol kenarına çekti. Otomobili inceleyen sürücü, tampona girmiş halde duran çakalı görünce gözlerine inanamadı. Yoldaki vatandaşlar, yaşayan çakalı yoğun uğraşlar sonucu çıkardı.


Vatandaşların ellerinden kurtulan çakal, ormana kaçarak kayıplara karıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.