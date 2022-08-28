Otomobilin üzerinde şehir yolcuğu yaptı, gören bir daha baktı

Bursa'yı ziyarete gelen Alman turist ülkesinin plakası bulunan aracının üzerinde şehir turu attı. Görenler gözlerine inanamadı.

Bursa yollarında Alman plakalı aracı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Otomobilin üzerindeki eşya konulan bölüme çıkan Alman turist bu şekilde şehir merkezinde tur attı. Turisti gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Alman turist vatandaşların şaşkın bakışları arasında şehir merkezinde uzun süre turladıktan sonra Tophane meydanında bulunan polisin uyarısı sonucu aracın üzerinden indi.

Şehir merkezinde tur atan Alman plakalı araçların Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de start alan ‘Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' için Bursa'da olduğu öğrenildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Gül Baba Türbesi'nden start alan Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi, Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin'in öncülüğünde ‘Tuna Nehri'ni takiben' sırasıyla Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar etabını tamamlayarak, Türkiye'ye giriş yaptı. İpek Yolu'nun son durağı olan 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'ya ulaşan ralli ekibi, Bursa startı için tarihi belediye binası önünde buluştu. Yarışmacılar; daha sonra sırasıyla Eskişehir, Ankara, Tokat, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'e varacak. İpek yolu rallisi, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Kazakistan ve Özbekistan'ın geçilmesi ile Kırgızistan'da son bulacak.