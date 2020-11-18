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Otomobilin zulasından 1.5 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Bursa’da Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında durdurulan otomobilden zula diye tabir edilen gizli bölmelere konulmuş 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bursa'da Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında durdurulan otomobilden zula diye tabir edilen gizli bölmelere konulmuş 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Piyasa değeri 1.5 milyon lirayı bulan uyuşturucu maddeyi şehre sokmak isteyen 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, yüklü miktarda satışa hazır metamfetamin maddesinin Bursa'ya getirileceği bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile birlikte Orhaneli ilçesi Yürücekler Mahallesi Orhaneli-Bursa karayolu üzerinde 01 plakalı bir otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde zula diye tabir edilen farklı bölgelere gizlenmiş 1' er kilogramlık şeffaf poşetler içerisinde toplam 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili H.A. ve M.S. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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