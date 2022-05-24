Otomobilini evin önüne park ederek yıkımı engellemek istedi

Osmangazi Belediyesi, Geçit Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilmiş tek katlı evi yıktı. Ev sahibi, otomobilini evin önüne park ederek yıkıma engel olmaya çalışırken, çekici yardımı ile otomobilin kaldırılmasının ardından kaçak ev yıkıldı.

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Geçit Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan evin yıkımı için Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde adrese gitti. Belediye ekiplerini gören ev sahibi, yıkıma engel olmak için arabasını evin önüne park etti. Polislerin uyarılarına rağmen ev sahibi arabayı çekmekte direnince, bölgeye çekici çağrıldı. Çekici tarafından otomobilin evin önünden kaldırılmasının ardından belediye ekipleri yıkıma devam etti. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda ruhsatsız ev kullanılamaz hale getirildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.