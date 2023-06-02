İhlas Haber Ajansı

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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü böyle ölümden döndü

Bursa’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, siteye dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı.

Bursa'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, siteye dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle aracın üzerine savrulan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ciddi yara almazken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsü Turgut Özal Caddesi üzerinde başka araçların süratle geçmesine aldırmadan ters şeride girerek dönüş yapmaya çalıştı. Bu esnada cadde üzerinden Emek istikametine giden motosiklet sürücüsü önüne aniden çıkan otomobile çarptı. Çarpışmanın etsiyle otomobilin üzerine savrulan motosikleti kaskı sayesinde çok ciddi yaralanmazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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