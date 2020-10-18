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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştığı kaza 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştığı kaza 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde Necdet Ç. (73) idaresindeki 16 YG 968 plakalı otomobil, yolun soluna manevra yaptığı sırada, arkadan gelen İsmail P.'nin kullandığı 16 ABF 972 motosikletle çarpıştı.


Yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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