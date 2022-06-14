Otomobille gelen hırsızlar 50 bin liralık motosikleti çaldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da otomobille gelen 2 hırsızdan biri muhtara ait 50 bin lira değerindeki motosikleti saniyeler içinde çalarak gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 6 sıralarında mavi renkli otomobille muhtar Hüseyin Mersin'in ikametinin bulunduğu sokağa gelen hırsız, muhtara ait piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira değerindeki motosikleti evin önünden saniyeler içinde çaldı. Çaldığı motosikletle Orhangazi istikametine kaçan hırsızın motosikletle kaçtığı anlar bir evin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamera görüntülerini polisle paylaşan muhtar Hüseyin Mersin, hırsızlardan şikayetçi oldu. Güvenlik güçleri motosiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.