Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadı

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobiliyle 200 metre uçurumdan uçan sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay, İznik'e bağlı Tacir Mahallesi'nde yaşandı. Tacir Kanyonundan dönmekte olan G.H.'nin kullandığı 34 HF 4888 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçurumdan uçtu. 200 metre aşağıya sürüklenen otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı. Araç, vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.