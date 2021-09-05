Otomotiv ihracatı ağustos ayında 2,4 milyar dolar oldu

Otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı 2,4 milyar dolar oldu.

Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay, yüzde 12,8'e yükseldi. Yılın ilk sekiz ayında ihracatını yüzde 29 artıran sektör, 18,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Ağustos ayında en fazla ihracat yüzde 23 artış ve 311,2 milyon dolarla Almanya olurken, onu geçen yıl aralık ayında imzalanan STA sonrasında tüm sektörlerin hedef pazarı haline gelen Birleşik Krallık takip etti. Yüzde 211 artışla 297,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Birleşik Krallık'ı yüzde 76 artışla 260 milyon dolar ihracatla gerçekleştirilen Fransa, yüzde 174 artışla 185,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Slovenya ve yüzde 53 artışla 179 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen İtalya takip etti.

Ağustos ayında tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 31 artarak 956 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı ise yüzde 61 artarak 653 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 149 artarak 592 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 47 artarak 117,5 milyon dolar oldu. Pandemi sonrasında toparlanmaya başlayan Avrupa ülkelerindeki binek otomobile talep artarken en fazla ihracat gerçekleştirilen Almanya'ya yüzde 89, Fransa'ya yüzde 123, Birleşik Krallığa yüzde 204, Slovenya'ya yüzde 88, İtalya'ya yüzde 30, İspanya'ya yüzde 35, Polonya'ya yüzde 64 oranında binek otomobil ihracat artışı gerçekleşti.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat ağustosta yüzde 49 artarak 1,52 milyar dolar, AB ülkelerinin toplam otomotiv ihracatındaki payı ise yüzde 62,8 olarak gerçekleşti. Ağustos'ta Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 162, Afrika ülkelerine ise yüzde 47 ihracat artışı görüldü.