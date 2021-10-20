Otomotiv ihracatının büyük pazarına yakın markaj

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), hedef pazarlarda ihracatı artırmak maksadıyla düzenlediği Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programlarına, otomotiv ihracat pazarında yüzde 9'luk payı olan Birleşik Krallık ile devam etti.

OİB'in Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteği ile düzenlediği Birleşik Krallık Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı, OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açılış konuşmalarıyla başladı. Programın açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, çip, konteyner ve enerji krizi gibi günümüzde hem üretimi hem ticareti sekteye uğratan gelişmeler karşısında otomotiv endüstrisi olarak en az düzeyde etkilenmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Sabuncu, “Türkiye ihracatının 15 yıldır lider sektörü olarak hem ülkemize yaptığımız katkıyı artırarak devam ettirmek hem de küresel pazardaki güvenilir pozisyonumuzu koruyarak bu dönemi başarıyla atlatmak istiyoruz” dedi.

Sabuncu: “Birleşik Krallık çok önemli bir pazar”

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu şöyle devam etti: “21 Türk firmamız bu etkinliğimizde, Birleşik Krallık'tan yaklaşık 30 OEM &aftermarket ithalatçısı ve önemli tedarik sanayi firmaları ile görüşme sağlayacaklar. Birleşik Krallık son dönemde en önemli ihracat rotalarımız arasında. Otomotiv yan sanayi ihracatımızdan ortalama yüzde 5, toplam otomotiv ihracatımızdan da ortalama yüzde 9 pay alan çok önemli bir pazar. En önemli 5 ihracat pazarımız arasındaki yerini koruyor. Ticari ilişkilerimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz.”

Dünya ticaretinde ve üretimde yaşanan krizler ve sektördeki dijital ve yeşil dönüşümün yanı sıra Brexit sürecinin ikili ilişkileri en çok etkileyen konuların başında geldiğini belirten Sabuncu, “Brexit kararı açıklandığından itibaren gelişmeleri ilgiyle takip eden ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalar yapan ülkemizin başarılı girişimleri sayesinde Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Bu Anlaşma ile gümrük vergilerinin sıfırlanması gibi tavizlerin devamı sağlanmıştı. Bugün geldiğimiz noktada bu anlaşmanın ikili ticari ilişkilerin güçlenerek devam etmesinde ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Ben bu noktada başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere bu anlaşmanın yapılmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Brexit ile ilgili sözlerini sürdüren Sabuncu, “2020 yılında Brexit sürecine ilişkin bir belirsizlik durumu söz konusuydu. Ülkemiz Birleşik Krallıkla en hızlı serbest ticaret anlaşması imzalayan ülkelerden biri olarak 2021 yılı başında yaşanabilecek olumsuzlukları gidermiş oldu. Geçtiğimiz ay Birleşik Krallık yüzde 20 ihracat artışı ile ülke bazında ihracatta ilk sıraya yükseldi. Yine bu yılın başından beri yaptığımız ihracatı incelediğimizde geçen yıla göre değer bazında yüzde 63 gibi dikkate değer bir artış yaşanmış. 2020 yılında buraya gerçekleştirdiğimiz 2,3 milyar dolarlık ihracatı bu yılın ilk 9 ayında geçmiş bulunuyoruz. Bugün bir araya geldiğimiz etkinliğin de katkısıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesini, ticari ilişkilerimizin gelişmesini ve bu sayede ülkemizin Birleşik Krallık pazarında etkisinin artmasını umuyoruz” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Gülle: “Birleşik Krallık, tüm olumsuzluklara rağmen kayıpsız kapattığımız bir pazar”

TİM Başkanı İsmail Gülle de, “Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'den çıkma süreci 2020 sonlarında tamamlanıyordu. Birleşik Krallık gibi önemli ticari partnerimizle ticari devamlılığı sağlamak, bu süreçten en az kayıpla çıkmayı ve muhtemel fırsatları sağlayacaktı. Bu sebeple bizler de TİM olarak gerekli girişimlerde bulunduk ve Bakanlığımızın da özverili çalışmalarıyla serbest ticaret anlaşması imzalandı ve yürürlüğe girdi. Birleşik Krallık 2020 yılında pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen kayıpsız kapattığımız bir pazar. 2020 yılında 11 milyar dolar civarında en fazla ihracat yaptığımız ikinci yer Birleşik Krallık oldu. Otomotiv sektörü de bunlar içinde en önemli sektörlerden biri. Umarız ki bu organizasyon ve diğer çalışmalarla bu rakam 20 milyar dolarlara ulaşacaktır” dedi.

Gülle sözlerini şöyle tamamladı: “Otomotiv sektörü, küresel tedarik zincirinde yaşanan tüm aksaklıklara, liman yoğunluğuna, hammadde ve çip krizine rağmen ihracatını geçtiğimiz yıla oranla artıran bir sektör. İhracatçılarımız pandeminin önlerine çıkardığı engelleri birer birer aşıyor. Bizler de ihracatçı birliklerimizle birlikte, ihracatta yükselen Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.”

Açılış konuşmalarının ardından T.C. Londra Büyükelçiliği'nden Londra Ticaret Başmüşaviri Tarık Sönmez ve Jaguar Land Rover'dan Transformasyon Müdürü Emre Kekeç bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi. Türk ve Birleşik Krallık otomotiv firmaları arasında yapılacak online ikili iş görüşmeleri, 22 Ekim Cuma günü sona erecek.