Otomotiv şehri Bursa tasarımda da öne çıkıyor

Her segmentten araç için iç ve dış trim tasarımları ile dünyaca ünlü markaların ürettiği modellerde imzası olan AVROTAS, Bursa'nın tasarım alanında dünyaya açılan kapısı.

2006 yılında kurulan AVROTAS, Bursa'da hizmet veren bir ürün geliştirme firması. AVROTAS otomobil, kamyon, otobüs, traktör gibi taşıtların endüstriyel tasarımı ve detaylı mühendislik geliştirmeleri alanında çalışıyor. Ana iş alanı ve uzmanlığı otomotiv trim gruplarının tasarımları olan firma, hizmet verdiği geniş ulusal ve uluslararası otomotiv müşterileri ile Türkiye'nin öncü ürün geliştirme şirketlerinden biri oldu.

Geliştirdiği trim grupların stil tasarımından, üretime hazır detaylı mühendislik tasarımlarına kadar tüm geliştirme safhalarında uzman olan firmanın yetkilisi Muharrem Çakmak, otomotiv ürün geliştirme alanında uluslararası projelerde ürün geliştirme hizmeti veren çok az yerli firma olduğunu söyleyerek, AVROTAS olarak hem yerli hem de global birçok ünlü otomobil markaları için ürünler tasarladıklarını belirtti.

"Dünya markaları uzmanlığımızdan faydalanıyor"

Dünyaca ünlü otomobil markalarının farklı segmentlerindeki birçok modelleri için gerekli tasarım ve mühendislik çalışmalarını konusunda uzman şirketlere yaptırdıklarını anlatan Muharrem Çakmak, “Bize bir ürün tanımlandığında, seri imalatı için gerekli detaylı tasarım çalışmalarını gerçekleştirebiliyoruz. Dünya üzerinde birçok firma tasarım işini bu şekilde uzman şirketlere yaptırıyor. Böylece şirketler kimi zaman yoğunlukları dolayısı ile ihtiyaç duydukları ilave kapasitelere erişebiliyor, kimi zaman da ilgili konularda kendi bünyelerinde olmayan uzmanlıklara ulaşabiliyor. Türkiye merkezli projelerde çalıştığımız kadar çoğu zaman da tamamı ile yurt dışında üretimi yapılacak projeler yapıyoruz, böylece ülkemize know-how transfer ediyor, hem de bilfiil know-how üretiyoruz. Başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa'da bizim gibi firmaların uzmanlığından faydalanıyor. Tüm bunları bağımsız ve yerli bir şirket olarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Yerli ve yabancı birçok firma için ürünler geliştirdik"

Ürünleri tasarlarken aracın ergonomisinden, tüm teknik kriterlerine kadar gerekli sınır şartları göz önünde bulundurduklarını ve ortaya üretilebilir bir tasarım çıkardıklarını belirten Muharrem Çakmak, taşıt araçlarının ön konsol, orta konsol gibi iç trim modüllerinin yanı sıra aracın dışında bulunan tampon grupları gibi trim parçalarını tasarlayabildiklerini belirtti. Çakmak, “Şu ana kadar dünyaca ünlü birçok global markaya projeler gerçekleştirdik. Elbette ülkemizde ve Bursa'mızda seri üretim yapan araç firmalarımızın bilinen ve çok tercih edilen modellerine de parçalar tasarladık. Örneğin AVROTAS, geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan, BMC'nin ürettiği zırhlı pickupın interiorünün geliştirilmesi konusunda BMC'nin bir paydaşıdır. Biz tüm projelerimizde uluslararası pazarda rekabet edebilecek kalitede ve kolay üretilebilir tasarımlar ortaya çıkarıyoruz. Müşterimize seri üretime hazır ürünler geliştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

"TOGG yerli üreticiler için iyi bir fırsat

Otomotiv sektörünün ürün geliştirmeden, parça imalatlarına çok geniş bir ekosistem olarak ekonomiye büyük katkı sağladığını vurgulayan Muharrem Çakmak, şunları söyledi:

“Ülkemizde seri üretim yapan birçok otomotiv markası, büyük oranda yerli tedarikçilerle çalışıyor. Bu uzun süredir gururla bahsettiğimiz bir olgu fakat artık bunu daha da ileriye taşımak gerekiyor, geç bile kaldık. Bu anlamda Türkiye'nin otomobil markası olmaya aday olan TOGG çok doğru bir girişim. Şu anda tasarım ve geliştirme için dünyaca ünlü firmalarla çalışıyorlar, bir start-up OEM için anlaşılabilir bir durum. İlk modelde seri üretime geçilip, diğer farklı segmentler için araçlar geliştirmeye başladıklarında, bizim gibi yerli tasarım ve mühendislik firmalarına da çok iş düşecek, o güne şimdiden hazır olduğumuzu söyleyebilirim. TOGG inşallah yerli tasarım ve üretim parçaları ve mobilite ekosistemiyle bir dünya markası haline gelecektir.”