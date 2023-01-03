Otomotiv ve savunma sanayine yeni projeler bu laboratuvarlardan çıkacak

Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği bünyesinde bilimsel çalışmalarına devam eden Uygulamalı Mekanik ve İleri Malzemeler Araştırma Grubu (UMİMAG) Laboratuvarlarını ziyaret etti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz'ün eşlik ettiği ziyarette, UMİMAG Laboratuvarları Yöneticisi Prof. Dr. Murat Yazıcı ve araştırma ekibi tarafından heyete çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.

Yüksek lisans öğrencileri de faydalanıyor

UMİMAG Laboratuvarlarının Ar-Ge, bilimsel araştırma ve proje odaklı çok sayıda çalışmayı aynı anda yürütebilecek kapasitede kurulduğunu kaydeden Prof. Dr. Murat Yazıcı, ekip olarak otomotiv ve savunma sanayiinde geçerliliği bulunan çok sayıda araştırma projesini başarı ile sürdürdüklerini aktardı. Laboratuvarlardan hali hazırda 20'den fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisinin yararlandığı bilgisini de paylaşan Yazıcı, kapasite artırımı ve yeni projelerin faaliyete geçirilmesi yönünde kendilerine destek veren üniversite yöneticilerine teşekkür etti.

“Gurur duyuyoruz”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise ziyaret ettikleri UMİMAG Laboratuvarlarının üniversite ve akademik camia açısından tam bir gurur tablosu olduğunu vurguladı. Yürütülen araştırma projelerinin ve elde edilen bilimsel verilerin sektörlerin gelişimi adına da son derece kıymetli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Prof. Dr. Murat Yazıcı hocamız ve ekibini gönülden tebrik ediyoruz. Bugüne kadar sürdürülen projeler gerek üniversitemiz gerek akademik literatür gerekse de sektörel gelişim anlamında önem arz etmektedir. Dünya genelinde uygulamada olan teknolojilerin üniversitemizde mevcut olması ve bu sayede üst düzey bilimsel çalışmaların yürütülebiliyor olması bizleri son derece mutlu etmektedir. Murat hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

UMİMAG Laboratuvarlarının Yöneticisi Prof. Dr. Murat Yazıcı ve ekibin, üniversite heyetine tüm üniteleri ve laboratuvarları gezdirerek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.