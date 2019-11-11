Otomotivin geleceği Bursa'da tartışıldı

Bursa'da düzenlenen Teknoloji Günü'nde, otomotiv sektörünün gelecek beklentileri masaya yatırıldı.

Sisma Türkiye temsilcisi ve Uddeholm Güney Marmara Temsilcisi Alseko Group tarafından düzenlenen programda, otomotiv sektöründe dünya çapında yaşanan gelişmeler konunun uzmanları tarafından değerlendirildi. Alseko Group Başkanı Ahmet Koç, ilkini geçen yıl düzenledikleri ‘Teknoloji Günü' programının amacının, Bursa'da oldukça yaygın olan otomotiv yan sanayi firmalarına dünya çapında yaşanan teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve geleceğe ilişkin yol haritası çıkarmaları için rehberlik etmek olduğunu söyledi.

Programda “Otomotiv sektöründe teknoloji nereye gidiyor?” sorusuna cevap aradıkları söyleyen Ahmet Koç, Bursa'daki yan sanayi firmalarının yetkililerini,teknolojik yenilikleri uygulayan firmaların yöneticileri ile buluşturarak bilgi paylaştıkları belirterek, “Amacımız Türkiye'deki otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yan sanayi firmalarının çok hızlı gelişen yeni teknolojilere uyum sağlaması. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Ülkemizdeki firmalar yeni teknolojilere hızlı intibak ettiklerinde birlikte kalkınmış olacağız” dedi.

Ahmet Koç, otomotiv sektörününtam bir dönüşüm aşamasında olduğunu da söyledi. Sektörün ara bir dönem yaşadığına dikkat çeken Ahmet Koç, bu arada kalmışlığın sıkıntısının sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çekildiğini söyledi. Sektörde bir yandan Endüstri 4.0'a uyum çabası yaşandığını, diğer yandan da elektrikli araç rüzgârının estiğini kaydeden Ahmet Koç, “Dünyanın her yerindeki ana sanayi kuruluşları ve yan sanayi kuruluşlarısüreceayak uydurmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yaklaşık 300 firma temsilcisinin katıldığı programda, açılış konuşmasını Alseko Group Başkanı Ahmet Koç ve Uddeholm Satış ve Pazarlama Direktörü Aziz Hatman birlikte yaptılar. Açılış konuşmalarından sonra da, Otomotivin Geleceği: Elektrikli Araçlar', ‘Kalıpçılıkta Katmanlı Üretim Teknolojisi', ‘Robotların Şekillendireceği Gelecek', ‘Yeni Nesil AHSS Saclarda Kalp Çeliği ve Kaplama Seçimi', ‘Otomotiv Yan Sanayinde Robotik Çözümler' ve ‘Yeni Sorun Çözücüler: Caldie, Vanadis 8 ve Vancron' konularında sunumlar yapıldı.