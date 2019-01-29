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Otoparkçıdan "insanlık ölmemiş" dedirten hareket

Bursa’nın Mudanya ilçesinde emekli maaşını düşüren yaşlı kadının parasını bulan ve emniyet aracılığıyla sahibine teslim eden BURBAK personeli, örnek davranışıyla insanlık dersi verdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde emekli maaşını düşüren yaşlı kadının parasını bulan ve emniyet aracılığıyla sahibine teslim eden BURBAK personeli, örnek davranışıyla insanlık dersi verdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu olan BURBAK AŞ'nin Mudanya'daki cadde otoparkında çalışan Tamer Karaoğlan, yerde etrafa saçılmış bir miktar para gördü. Sorumlu amirini arayarak durumu bilgilendiren Karaoğlan, daha sonra 900 TL'yi Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etmeye gittiğinde yaşlı bir kadının çektiği emekli maaşını düşürdüğünü öğrendi. Bunun üzerine 63 yaşındaki Gülten Güngör ile iletişime geçildi. Kaybettiğini düşündüğü parasına kavuşan Güngör, hem şaşırdı, hem de sevindi. BURBAK görevlisi olarak çalışan Tamer Karaoğlan'ın bu davranışı 'insanlık ölmemiş' dedirtti.


Yaşlı kadının kaybolan emekli maaşını bularak teslim eden Karaoğlan'a teşekkür eden BURBAK Genel Müdürü Hamza Serim ise personelin bu düşünceli davranışından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Serim, bu davranışın herkese örnek olmasını diledi.

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