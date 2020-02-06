Otostop bahanesiyle kaçırdığı otomobilin sahibi tarafından öldürüldü

Balıkesir'de otostop yoluyla çaldığı lüks otomobille Bursa'ya kaçan şahıs, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde görev yapan polis memuru Ömer E., şahsına ait olan otomobili, bankadaki işlerini halletmesi için bir akrabası olan İ.A.'ya verdi. İ.A., bankaya doğru yola çıkarken yolda otostop çeken iki kişi gördü. Yardım amaçlı gençlerin yanında duran İ.A., tanımadığı iki kişiyi otomobile aldı. İ.A., direksiyon başında alkol almaya başladı. Otomobile binen gençler, Bursa'ya gitmek istediğini söyledi. İ.A Bursa'ya kadar gidemeyeceğini otostopçu gençleri kamyon garajına bırakacağını söyledi.

İ.A. ile otostop çeken gençler otomobilde sohbet etmeye başladı. Karınlarının aç olduğunu söyleyen gençler, İ.A. ile birlikte bir lokantaya girerek yemek yedi. Lokantadan çıktıktan sonra alkol kullanmaya devam eden İ.A., otomobili gençlerden birinin sürmesini istedi. Bunun üzerine gençlerden biri direksiyon başına geçerken diğeri ise İ.A. otomobile binmeden yolcu kapısını kapattı. İki genç, aracı alarak olay yerinden uzaklaştı.

Aracın hızla uzaklaştığını gören İ.A., durumu önce akrabası Ömer E.'ye, ardından da polis ekiplerine bildirdi. Çalıntı ihbarı verilen otomobil il ve ilçe genelinde aranmaya başladı. Çalıntı olarak kayıtlara geçen 45 ER 081 plakalı otomobil, olaydan 2 saat sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Hızla kontrol noktasından uzaklaşan otomobil, Bursa şehir merkezine geldi.

3 gün boyunca polislerden kaçtı

Sürekli kent merkezinde dolaşan araç, 3 gün boyunca polis ekiplerinden kaçtı. 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücretini ödemeden kaçan otomobili yakalamak için Bursa polisi seferber oldu. Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 45 plakalı tüm araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ve kent merkezindeki MOBESE kameraları dahil olmak üzere bin 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili kullanan şüphelinin Mustafa Alınç olduğunu tespit etti.

2 gün boyunca pusuya yatarak beklediler

Bu sırada, çalınan aracının Bursa'da olduğunu öğrenen Ömer E., aracını bulmak için Balıkesir'den 45 ER 856 plakalı diğer otomobiliyle Bursa'ya geldi. Ömer E. amcasının çocukları Y.E. ve H.İ. E ile birlikte kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için kent merkezinde araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve akrabaları, zeytinlik alandaki hakim tepeye çıkarak 2 gün boyunca araç içerisinde uyudu ve aracın tekrar buraya gelmesini bekledi.

Dün öğlen saatlerinde tekrar uygulama noktasındaki polislerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan Mustafa Alınç, Geçit Mahallesi'ndeki zeytinlik alana girdi. Otomobilinin zeytinlik alanın içinden kendisine doğru geldiğini gören Ömer E., bulunduğu araçtan inerek otomobiline doğru yöneldi. Mustafa Alınç, Ömer E.'nin kendisine doğru geldiğini ve el kol işareti yaptığını görünce olay yerinden kaçmak istedi. Bu sırada, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Ömer E., otomobile doğru ateş etmeye başladı. Ömer E.'nin ruhsatsız tabancasından çıkan mermilerden biri Alınç'a isabet etti. Göğsüne gelen mermiyle yaralanan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Alınç'ın kullandığı otomobil, bir zeytin ağacına çarparak durabildi. Ömer E. ve akrabaları, olay yerine geldikleri otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mustafa Alınç'ın kaza yapan otomobilin şoför koltuğunda hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemenin ardından Alınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 12 adet boş kovana rastladı. Ömer E'nin ruhsatsız silahından çıkan mermilerin 2'si arabanın arka tamponu ve sol arka lastiğine isabet ederken biri ise Mustafa Alınç'ın göğsüne isabet etti. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, cinayet şüphelisi Ömer E., H.İ.E. ve Y.E'yi, olayın yaşandığı zeytin tarlasında gözaltına aldı. Alınç'ın cansız bedeni ise, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.