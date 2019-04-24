Otoyol inşaatındaki ölüm aydınlatılmaya çalışılıyor

Olayın ardından İstanbul-İzmir otoyolunun Karacabey etabındaki çalışmalara 3 gün ara verilirken, talihsiz olayın aydınlatılması için şantiyede bulunan 50 çalışanın ifadesine başvuruldu.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Karacabey etabında meydana geldi. Yol inşaatında çalışan 3 çocuk babası Rıza Karaca (64), asfalt öncesi yola serilen kamyonun boşalttığı mıcır yığınının altında kaldı. Bir süre sonra olayı fark eden mesai arkadaşları Rıza Karaca'yı kum ve çakılların altından çıkardı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca kurtarılamadı.

Geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olay günü şantiye sahasında çalışan 50 işçinin ifadesine başvurdu. Rıza Karaca'nın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Çorum'un Kavakalan köyüne gönderildi. Karaca'nın perşembe günü köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.