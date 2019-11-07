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Otoyola inip sürücülere ve köpeğe saldıran domuzu böyle vurdu

Bursa’da otoyola inen yaban domuzu, köpeğe ve vatandaşlara saldırınca tüfekle vuruldu, o anlar ise kameraya yansıdı.

Bursa'da otoyola inen yaban domuzu, köpeğe ve vatandaşlara saldırınca tüfekle vuruldu, o anlar ise kameraya yansıdı.


Bursa-Keles yolunda vatandaşlar bir domuzun köpeğe saldırdığını görünce otomobillerini durdurdu. Müdahale etmek isteyen sürücülere domuz saldırdı. Uzun süre oto yoldan ayrılmayan ve sürücülere zor anlar yaşatan domuz, yoldan geçen bir sürücü tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Vatandaşın domuzu vurduğu an cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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