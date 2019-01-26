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Ötücü yaban kuşları için tabiata 250 kilogram yem bıraktılar

Bursa’da Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.

Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bölge Müdürlüğü, kışın çetin geçtiği kırsal kesimlere yaban hayvanları ve ötücü kuşlar için 250 kilogram yem bıraktı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bölge Müdürlüğü, yemleme çalışmaları çerçevesinde 35 farklı noktaya toplam 250 kilogram bütün mısır, kırık mısır ve buğday bıraktı. Yemler, fazla kar örtüsü tutmayan ağaç ve çalı dipleri ile kuşların su ihtiyacını karşıladıkları çeşme kenarlarına bırakıldı.


Yoğun kar örtüsünün oluştuğu dönemlerde yol kenarlarında yiyecek bulmaya çalışan kuşların telef olduğu belirtildi.

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