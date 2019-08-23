Oturma pozisyonunuza dikkat edin

Semiha Büyükpoyraz, ofis çalışanları başta olmak üzere şoför, kuaför gibi mesleklerle uğraşanlarda sıklıkla görünen boyun ve sırt ağrıları hakkında uyarılarda bulundu.

Ofis çalışanlarının bilgisayar başında aynı vaziyette oturmalarının boyun ve sırt ağrılarını tetiklediğini ifade eden Dr. Büyükpoyra, sadece ofis personelinin değil şoför, kuaför gibi mesleklerde ve öğrencilerde de bu tarz ağrılar sıklıkla görüldüğünü, bu ağrılardan bazı egzersizleri düzenli yaparak kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Boyun, sırt ve kol ağrılarının birçok sebebi olduğuna işaret eden Dr. Semiha Büyükpoyraz, “Omurga kanal darlığı, omurga tümörleri, romatizmal hastalıklar ve omuz mafsalından kaynaklanan ağrılar bunlardan sadece birkaçıdır. Sistemik hastalıklara da yansıyan ağrılar görülür; kalp damar hastalıkları, safra kesesi hastalıkları gibi” diye konuştu.

Masa başı çalışanlarının ergonomik ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturması gerektiğini belirten Dr. Büyükpoyraz, şöyle konuştu:

“Başın dik tutulması önemlidir. Sandalye seçimi yapılarken sırt desteği olmasına dikkat edilmelidir. Oturma yeri ile ayarlanabilir sırt desteği arasında 95-105 derecelik bir açı olmalıdır. Oturma zemini orta sertlikte olmalıdır. Aşırı yumuşak olup çökmemeli, tahta gibi sert de olmamalıdır. Çalışma sırasında belli aralıklarla mola verilmelidir; her 40-45 dakikada bir ayağa kalkmak, hareket etmek, omurga, kol ve bacak esnetme hareketleri yapmak omurga sağlığı açısından önemlidir.”

Reflekslerine dikkat edin

Telefonu omuz ve kulak arasında tutmak gibi refleks hâline gelmiş davranışların omurga sağlığını olumsuz etkilediğinin altını çizen Dr. Semiha Büyükpoyraz, “Boyun-omuz boşluğunu dolduran bir yastığın sağlık açısından önemi büyüktür. Mümkünse ortopedik yastık kullanılmalıdır. Öğrencilerin sırt çantası kullanması uygundur. Ağırlığın vücudun bir tarafına yüklenmesine sebep olan omuz çantaları tercih edilmemelidir. Yüzme boyun ve sırt ağrılarının önlenmesinde ve tedavisinde en iyi sporlardan biridir” dedi.

“Kas güçlendirici egzersizler yapın”

Son olarak kas güçlendirici egzersizler ile postür egzersizleri yapmanın ve oturma pozisyonuna dikkat etmenin, koruyucu tedbirlerin başında geldiğine dikkat çeken Dr. Büyükpoyraz, “Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde boyun ve sırt ağrıları boyun ve sırt fıtıklarına sebep oluyor. Boyun fıtıklarında boyun ağrısı dışında sırt ve kollarda ağrı, kollarda uyuşma görülür. Bu bulgular görüldüğünde teşhis ve tedavi için doktora başvurmak önemlidir” ifadelerini kullandı.