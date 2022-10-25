Ovaakça'da taşkın riski ortadan kalkıyor

Bursa'yı daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ovaakça'da yapımı devam eden Dürdane Deresi ıslahıyla bölgedeki muhtemel sel baskınlarının önüne geçerek, yerleşim yerlerine gelebilecek zararın önüne geçmiş olacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle altyapı çalışmalarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, içme suyundan arıtma tesislerine, kanalizasyondan su depolarına kadar birçok alanda yatırımlarına devam ediyor. Kış ayları yaklaşırken çalışmalarına hız veren BUSKİ, Ovaakça'daki Dürdane Deresi ıslahıyla muhtemel sel baskını ve taşkınların önüne geçmeyi hedefliyor. Çalışmalar doğrultusunda, Ovaakça-Santral, Eğitim ve Merkez mahallelerinden geçen derede bin 200 metre taş duvar yapılacak.

Yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve yetkililerden bilgi aldı. Bursa'nın derelerle çevreli mahallelerinde hayatı olumsuz etkileyen olaylar yaşanmaması adına BUSKİ marifetiyle çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Başkan Aktaş, bu bölgelerden birisinin de Ovaakça olduğunu ifade etti. Santral, Eğitim ve Merkez mahallelerini etkileyen Dürdane Deresi'nde hem ıslah çalışmalarına başladıklarını hem de kanalizasyon hattını kontrol altına aldıklarını belirten Başkan Aktaş, “Bu çalışmalarımızla yağmur suyu ve sel sularının yerleşim yerlerine zarar vermesini önleyeceğiz. Dere ıslahıyla birlikte atık su hattı da yapılarak, kanalizasyon problemleri çözülmüş olacak. Projenin yüzde 12'sine ulaşıldı. Kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Yıllardır mahalle sakinlerinin beklediği bir çalışmayı en iyi şekilde sonlandırmak istiyoruz. Bir kronik sorunu daha gidermiş olacağız. Çalışmalar bittikten sonra, vatandaşlarımızdan atıkları gelişi güzel atmamalarını, bölgeyi daha titiz kullanmalarını bekliyoruz. Çalışma, mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

İncelemenin ardından şantiyede görev yapan işçileri ziyaret eden Başkan Aktaş, vatandaş ve çocuklarla sohbet etti.