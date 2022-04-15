Ovaakçaspor şampiyonluğu göğüsledi

grupta mücadele eden Ovaakçaspor oynadığı 16 kaçta topladığı 37 puanla şampiyon oldu.

U 18 Klasman Ligi 2. Gurupta mücadele eden Ovaakçaspor, ligin 16. haftasında Gemlik Temsilcisi 1922 Güvenspor ile karşı karşıya geldi. Maçın henüz 10. Saniyesinde 1-0 öne geçen Ovaakçaspor mücadelenin 2. dakikasında aradaki farkı 2'ye çıkardı. Hızlı oyununu devam ettiren mavi beyazlılar 5-0'lık farkı yakaladı. İlk yarının son dakikalarında Gemlik temsilcisinin bulduğu 2 gol ile ilk yarı 5-2 tamamlandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla tamamlandı. Ovaakçaspor, oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 37 puan ile şampiyonluk ipini göğüsledi. Ayrıca, rakip fileleri 56 kere havalandıran mavi beyazlılar gurubun en fazla gol atan takımı oldu.

Çok zor bir gurupta mücadele ettiklerini belirten Ovaakçaspor Başkanı Halil Özturhan, “Biz yönetim olarak sporcularımıza her zaman güvendik. Yöneticilerimizle, teknik ekibimizle, sporcularımızla ve Ovaakçalıların gösterdiği birlik bize bu başarıyı getirdi. Yine Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi, her zaman bize destek oldu. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu