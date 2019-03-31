Oy kullanacağı okula ambulansla getirildi

Bursa'da sandığa kendi imkanlarıyla gidemeyen vatandaşlar, ambulanslarla okullara götürülerek oy kullanılması sağlandı.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar oy kullanacakları okullara gitmek için yollara düştü. Sandığa gitmek isteyip de evden çıkamayanlar ise evden sağlık hizmetleri personeli yardımı ile okullara taşındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Kadir Ferik, oy kullanacağı okula sağlık personelinin eşiğinde oy kullanmaya gitti.

Oyunu kullanan Ferik, "Allah herkesten razı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Geçirdiğimiz bir kazadan dolayı gelme imkanımız yoktu. Arkadaşlara bilgi verdik. Onlarda gelip bizleri aldı. Seçimlerin ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.