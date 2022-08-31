Oylat kaplıcalarında kaybolan kadın, ormanlık alanda çıplak halde bulundu

İstanbul'dan arkadaşı ile Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat kaplıcasına gelip hamamdan çıktıktan sonra kaybolan psikolojik sorunları olan kadın, 7 saat sonra bulundu.

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat kaplıcalarında meydana geldi. İstanbul'dan Oylat'a arkadaşı ile gelen Yasemin G. (24), hamama girdi. Saat 17.00 sıralarında hamamdan çıkan kadın, kayboldu. 4 saat boyunca arama yapan fakat bulamayan arkadaşı, durumu Jandarma komutanlığı ekiplerine haber verildi. Jandarma komutanlığı ekipleri de AFAD, arama kurtarma, ANDA ekiplerine haber verdiler. Oylat çevresindeki ormanlık alanda arama çalışması yapan ekipler, 1 kilometre mesafede Saadet mahallesi mevkiinde kadını buldular. Çıplak halde bulunan kadına kıyafetlerini giydiren arama kurtarma ekipleri, araçlarına alarak Oylat'a getirdiler. Kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.