İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı.


Olay Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Derviş ailesinin 7 yaşındaki çocuğu Muhammed El-Derviş, iddiaya göre ikinci katın balkonunda oyun oynamaya başladı. Bu sırada balkonun demir korkuluklarına çıkmaya çalışan çocuk 2. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan çocuğun tedavisi devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.