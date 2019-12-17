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“Oynayan Çocuk İzleyen Çocuk”

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çocuklar tiyatro oyunu sahneledi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çocuklar tiyatro oyunu sahneledi.


“Oynayan Çocuk İzleyen Çocuk” projesi çerçevesinde Müjdat Azar ve Fatma Gül Göktaş'ın öncülüğünde tiyatro çalışan 4/D ve 4/L sınıfları seyirci karşısına çıktı. Çocuk konulu şiir dinletisi Yunus Emre İlkokulunun konferans salonunda sahnelendi. Seyircilerden tam not alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. İlginin yüksek olduğu gecenin sonunda sahneye çıkan okul müdürü Mustafa Bulut, bu faaliyetin çok değerli olduğunu ve çocukların bu emeğinin mutlaka hayatlarında başarı olarak geri döneceğini belirterek, gösteriyi hazırlayan sınıf öğretmeni Müjdat Azar'a ve katılan herkese teşekkür etti.

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