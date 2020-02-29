Oynayarak öğretin

Oyunun çocuğun gelişimine etkileri arasında zihnî gelişim en önemlilerinden biri olduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Uzman Psikolog Ece Özçırak, "Oyun oynamak çocukların özellikle dil gelişimini destekler. Çocuklar oyun oynarken yeni kelimeler keşfederler ve o kelimeleri cümlelerde nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenirler. Böylece, duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade ederek özgüvenlerini geliştirirler. Çocuklar, içinde yaşadıkları toplum ve çevrenin özelliklerine göre öğrenirler. Oyun oynamak da bulundukları çevreyi keşfetmelerinin yanında algı, düşünme ve öğrendiklerini analiz edebilme gibi becerilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Çocuklar aynı oyunları farklı yollarla oynayabilirler; bu da farklı düşünebilme ve bunu hayata uygulayabilme becerilerinin gelişmesini desteklemektedir" diye konuştu.

Oyunun, çocukların faal olmalarını ve enerjilerini dışarı vurmalarını sağlamanın en önemli yolu olduğunu belirten Ece Özçırak, "Oyun sâyesinde çocuklar bir yandan enerjilerini dışa vururken, bir yandan da motor becerilerinin gelişimini de destekleyeceklerdir. Çocuklar oyun oynarken atlayıp zıplayarak denge, esneklik, hız ve dikkat gibi becerileri geliştirirler. Ayrıca, ince ve kaba motor becerileri ve kemik yapılarının sağlıklı gelişmesi açısından oyun büyük önem taşır. Çocuklar enerjilerini oyun oynayarak atarlar, bu yüzden dışarıda koşup oynamak onların mutlu olmasını sağlar. Duygusal gelişim, çocuk gelişiminin en önemli parçalarından biridir. Gerek çocuğun karakterinin şekillenmesinde, gerekse de sosyal çevresi ile iletişiminin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Oyun sırasında çocuklar hayal güçlerini kullanarak istedikleri karaktere bürünebilir ve insanların farklı kişilikleri, duyguları ve zevkleri olduğunu öğrenebilirler. Böylelikle, diğer insanlara karşı hoşgörü ve anlayış gibi duyguları öğrenip geliştirebilirler" diye konuştu.