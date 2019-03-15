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Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Bursa’da oyuncak silahla PTT’yi soyan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da oyuncak silahla PTT'yi soyan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan PTT şubesini oyuncak silahla soyan M.D. (24) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde, soygunu borçları yüzünden gerçekleştirdiğini söyleyen zanlı, savcılık ifadesinde de aynı şeyleri tekrar etti. Çaldığı parayla borçlarını ödediğini söyleyen M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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