Ozan Can: “Çekişmeli bir gruptayız”

Lig ekiplerinden İnegölspor, dün yapılan kura çekiminin ardından Beyaz Grup'ta yer aldı. İnegölspor Basın Sözcüsü Ozan Can, grup değerlendirmesinde bulundu.

Can, yaptığı açıklamada, "Çekişmeli bir gruptayız, ama hiçbir zaman çekinmedik ve çekinmeyiz, çünkü çalışana her şey kolaydır. İnegölspor'un hedefi tabiî ki her zaman şampiyonluktur, şehir olarak bunu hak ediyoruz ama şartlar gün geçtikçe zorlaşıyor. Hedefe ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor. Yeter ki herkes inansın ve tüm İnegöl destek versin. Önümüzdeki hafta fikstür çekilecek, gruptaki tüm takımlara hayırlı olmasını dileriz. Bu yılki planlama çerçevesinde bütün yönetici arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor. Firma ve STK ziyaretleri yapıyoruz, kulübümüze verilen destekler için sizlerin aracılığı ile ayrıca teşekkür ediyoruz. İnegölspor büyük bir camiadır ve birlikteliğimiz sürdükçe altından kalkamayacağımız iş yoktur. Bu arada transfer çalışmalarımız devam ediyor. İç transferde attığımız imzalar var, bunları yakından takip ediyorsunuz zaten. Dış transferde de attığımız 2 imzanın dışında görüştüğümüz önemli isimler var. Sonuca ulaştığında sizlerle paylaşacağız" dedi.