İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özbek: “Gençler değişimden yana”

BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, gençlerin değişimden yana olduğunu söyledi.


Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, seçim çalışmaları kapsamında bir grup gençle bir araya geldi. Özbek, gençlerin sıkıntısını dinledi. Gençlerin de Yıldırım'da değişim istediğini söyleyen Özbek, gençlere iş garantili meslekî eğitim projesi hakkında bilgi vererek, “AB fonlarından alınan maddî destek ile ticaret ve sanayi odaları katkılarıyla ve belediyemizin iş birliği ile gençlerimiz mezun olduklarında işleri hazır olacak” dedi.


Bu projenin daha önce başka vilayetlerde uygulandığını ve netice alındığını kaydeden Özbek, “Neden biz yapmayalım” dedi.


Özbek, daha sonra meclis üyesi adayları Murat Çalışkan, Nusret Özer ve Vahdettin Yağcı ile beraber Vişne Caddesi'ndeki esnafların derdini dinleyerek, seçimi kazandıkları takdirde kısa vadede meselelerin çözüleceğini söyledi. Özbek, Yıldırım'da mutlaka bir değişimin şart olduğunu ifade ederek esnaf gezintilerine devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.