Özcan Bizati: “Hedefe gidilen maçlarda çıkışların iyi olması gerekiyor”

Bursaspor sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Maç sonunda konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, “Artık oyuncular takımın bir parçası olduğunun farkındalar. Bunu ortaya koyduğumuz sürece Bursa'yı sevindirmeye devam edeceğiz. Oyunda çıkışlarla ilgili problemler var. Onları çözmemiz gerekiyor. Hedefe gidilen maçlarda çıkışların çok iyi olması gerekiyor. Bursaspor demek, Bursa demek bunun farkındayız” diye konuştu.

Bursaspor'un forveti Matavz ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Bizati, “Bireysel performanstan ziyade takım için kombinasyonlar önemli. Antrenmanda iyi olan oyuncu benim için iyi oyucudur. Ben herkese adil davranmak zorundayım. Formayı herkes kendi alacak” dedi.

Kerem'in iyi oynamaya başladığını belirten Bizati, “Kerem'in karar verme mekanizması, attığı çalımlar çok iyi. Bursaspor'a gelecekte iyi para kazandıracaktır. Bursaspor antrenmanlarına katılan kişinin özgüveni her zaman yüksektir. Biz ekip olarak onlara her türlü desteği veriyor, vermeye de devam edeceğiz. Şehrimiz hiçbir oyuncuyu ayırmadan takımı desteklesin” şeklinde konuştu.

Bursaspor'un şampiyonluk hedefinin sorulması üzerine de Bizati şu cevabı verdi:

“Biz daha kulvara yeni girdik. Basa basa gitmemiz gerekiyor. Önümüzdeki Kocaeli maçı önemli, her maç önemli. Her maçtan olduğu gibi Kocaeli maçında da 3 puan var. Alırız, alamayız bunu telafi edebiliriz. Biz her maçı kazanmak için çıkacağız.”