Özcan Bizati: “Seyircinin tepkisi ile hocalar değişmez”

Bizati, “Seyircinin tepkisi ile hocalar değişmez. Burada seyirci karar merci değil” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Manisa FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 53 yaşındaki teknik adam şunları söyledi:

“İlk yarısını iyi oynadık. Oyunu kopartmamız gerekiyordu. Sonuç almalıydık. İkinci yarı rakip oyuna ortak oldu. Yine pozisyonlar bulduk ama iyi çıkışlar yapamadık. Galip gelmemiz gerekiyordu ama olmadı."

“Buradan seyirci karar merci değil”

Taraftarın tepkisi sorulması üzerine Özcan Bizati, şunları söyledi:

“Seyircinin tepkisi olacaktır. Seyircinin tepkisi ile hocalar değişmez. Bunların mercileri var. Burada seyirci karar merci değil.” Tim Matavz'ın kredisinin her futbolcu kadar olduğunu dile getiren Özcan Bizati, 78'e kadar oyuncu değiştirmemesiyle ilgili ise, “İyi giden bir takım vardı. Hangi oyuncu hangisiyle değişecek sıkıntı yaşıyorsunuz. Katkı verecek oyuncu girmesi lazım. Katkı verecek oyuncunun sahadaki oyuncudan fazla olacağına inansam daha önce değişiklik yapardım" dedi.