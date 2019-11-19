Özdilek, dünya devleri arasında

Özdilek Ev Tekstili, dünyanın en prestijli markalarını ödüllendiren World Branding Awards tarafından 'Ev ve Bahçe Perakendecileri' kategorisinde 'Yılın Markası' seçildi.

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü olan World Branding Forum tarafından düzenlenen 2019 yılı ödül töreni, Londra Kensington Sarayı'nda gerçekleştirildi. Özdilek Ev Tekstili, 'Ev ve Bahçe Perakendecileri' kategorisinde 'Yılın Markası' ödülünü Özdilek Ev Tekstili adına holdingin Dış Piyasa Satış Müdürü Fatih Güzelsözlü aldı. Türkiye'nin önemli havlu ve ev tekstili üreticilerinden Özdilek, dünyanın en iyi markalarının yaptıkları markalama çalışmaları ve başarıları, marka değerleme, tüketici pazar araştırması ve çevrim içi halk oylamasıyla değerlendirildiği prestijli ödülünü Türkiye'den kazanan tek marka olarak Türk tekstili adına da büyük bir başarıya imza atmış oldu.