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Özdilek'te 8 Mart indirimleri başlıyor

Özdilek, varlığıyla dünyaya ışık saçan ve yaşamı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor.

Özdilek, varlığıyla dünyaya ışık saçan ve yaşamı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor.


26 Şubat ve 8 Mart tarihleri arasında Özdilek şubelerinde seçili ürünlerde geçerli olacak çeşitli kampanyalar ile Kadınlar Günü için birbirinden özel indirim fırsatları Özdilek ziyaretçilerine sunuluyor. 26 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında 1 alana 1 bedava kampanyası ve yüzde 50 indirim tüm misafirlerini bekliyor.

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