Özdilek'ten baharda kazandıran kampanya

Özdilek AVM'ler, departman mağazalar, hipermarketler, ev tekstili mağazaları ve Özdilekteyim.com'dan tek seferde 23-31 Mart 2019 tarihleri arasında 200 TL ve üzeri ev tekstili alışverişlerine, Özdilek Ev Tekstili ürün alışverişlerinizde kullanılmak üzere 50 TL'lik indirim kuponu hediye edilecek.

Ev tekstilinin güçlü markalarından biri olan Özdilek, kullanıcılarını bu ay keyifli bir kampanya ile buluşturuyor. Baharın getirdiği tazelik havasını evine yansıtmak isteyen ziyaretçiler, tek seferde yaptıkları 200 TL ve üzeri ev tekstili alışverişlerinde 50 TL'lik indirim kuponu kazanarak 14 Nisan 2019 tarihine kadar geçerli olacak hediye çekini kullanabiliyor. Özdilek ürünleri, tüm Özdilek departman mağazalarında ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com'da ziyaretçilerini bekliyor.