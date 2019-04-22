(Özel) 17 yıl önce eşinin akrabalarını öldüren katil zanlısı yakalandı

Bursa'da 2002 yılında eşinin akrabalarını öldüren ve hakkında kasten adam öldürme suçundan 26 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da 2002 yılında eşinin akrabalarını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Mesut Y.'nin(48), Bursa'da saklandığı bilgisine ulaşan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri operasyon için harekete geçti. Gece saatlerinde saklandığı eve operasyon yapan ekipler, Mesut Y.'yi gözaltına aldı. Şahıs, sorgulanmak üzere Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Çekirge Devlet Hastanesinde sağlık raporu alınan Mesut Y., Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edilerek cezaevine gönderildi.