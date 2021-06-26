(Özel) 20 metrelik köprüden atlamak üzereyken son ânda kurtarıldı

Bursa'da aklî dengesi bozuk ve kimsesiz olduğu iddia edilen bir kişi, 20 metre yüksekliğindeki Setbaşı Köprüsü'nden atlamak üzereyken polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O ânlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıraların Setbaşı Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aklî dengesi bozuk ve kimsesiz olduğu iddia edilen bir kişi, 20 metre yüksekliğindeki köprüye çıkarak atlamak istedi. O sırada köprüden geçen vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, atlamak üzere olan genci kollarından tutmayı başardı. Diğer yandan itfaiye ekipleri köprünün altında açtıkları hava yastığıyla tertibat aldı. Bu sırada genç, vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından çekilerek ambulansa bindirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olayla alakalı tahkikat başlattı.