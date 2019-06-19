(Özel) 30 balık adam, kayıp iş adamı için daldı

Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında 10 gün önce kaybolan ve bulunamayan kayıp iş adamı Serdar Sincan için 30 gönüllü balık adamı devreye girdi. Mudanya'da denizin altını karış karış arayan balık adamlar bir sonuç elde edemedi.

Sahil güvenlik ve deniz polisi 10 gündür ara kurtarma çalışması yapıyordu. Bu çalışmalara Bursa'daki gönüllü dalış okulu hoca ve öğrencileri katıldı. Trilye limanında sabahın erken saatlerinden itibaren buluşan 30 kişilik gönüllü balık adamlar Mudanya ve Eşkel sahiline tüplerle dalarak 3 saat boyunca çalışma yaptı. Her biri gönüllü olan dalgıç ekibi canla başla kayıp şahsı bulmak için çaba sarf etti.

Kayıp kişiyi bulmak için bugün dalış gerçekleştirdiklerini ifade eden Dalış Eğitmeni Özcan Yurtseven, ‘Bugün dalgıç arkadaşlarla Trilye limanında toplandık. İHH Arama Kurtarma ekipleri ve Bursa'daki dalış okulları olarak bugün gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılarak dalış gerçekleştirdik. Mudanya sahilinden Eşkel'e kadar olan bölgeyi denizin dibinden ve üstünden aradık. Yaptığımız çalışmada kayıp şahsa ulaşamadık' dedi.

Sualtı Sporları Bursa İl Temsilcisi Barış Beyazıt Uysal, ‘Bizlerde dalış camiası olarak gelip yardımcı olalım istedik. Sahil Güvenlik ve deniz polisimiz Mudanya ve Kurşunlu arasında ciddi bir arama çalışması yaptılar. Bizde Mudanya Eşkel bölgesi arasında su üstü ve altında arama çalışması yaptık' şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Gemlik ilçesi sınırları içinde kalan Kurşunlu Mahallesi'nden tekneyle denize açılan 10 kişiden, Yaman Şipka (45) Serdar Sincan (43) ve Rus uyruklu eşi Natalie Sincan (43), yüzmek için suya atlamış. Bu sırada diğer kişiler, teknenin arızalandığını ve sürüklenmeye başladığını fark ederek sahil güvenlik ekiplerini arayıp yardım istemişti. Kaybolan kişilerden Yaman Şipka, Altıntaş mevkisinde 12 saat sonra denizde sağ olarak bulunmuştu. Kayıp şahıslardan Natalie Sincan'ın cesedine ulaşılmıştı. Diğer kayıp olan Serdar Sincan'ı bulma çalışmaları ise 10 gündür devam ediyordu. Bu çalışmalara bugün Bursa'da faaliyet gösteren 30 kişilik gönüllü dalış hocası ve öğrencisi katılarak Mudanya sahili boyunca denizin altını karış karış arama tarama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda Serdar Sincan'a ulaşılamadı.